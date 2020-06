Okami is ondertussen voor veel verschillende platformen uitgekomen, maar van een eventueel vervolg wordt al jaren niets vernomen. Ikumi Nakamura, de concept artist van Okami, wil nu plannen voor een vervolg aan Capcom laten zien.

Vorig jaar postte Nakamura nog een tweet met een foto van zichzelf en Hideki Kamiya. Daarbij liet Kamiya weten dat Okami terug zal keren. De concept artist wil er nu ook daadwerkelijk werk van maken en is van plan om, als de wereld een beetje bijgekomen is van het coronavirus, naar Capcom te gaan en daar haar plannen voor een vervolg op Okami te presenteren.

Volgens Nakamura zijn er nog genoeg verhalen te vertellen in het Okami-universum. Ze is zo gepassioneerd over het vervolg, dat het haar niet uitmaakt wat haar rol is in de ontwikkeling van de game, als ze er maar aan kan meewerken. Wel wil ze graag dat Hideki Kamiya als director bij het geheel betrokken wordt, want het is immers zijn creatie.