Het regent de laatste tijd aankondigingen van horror games en ontwikkelaars neigen ook steeds vaker naar een release voor PlayStation VR. Dit gezien het platform zich er perfect voor leent.

De nieuwste game (Wrath: The Oblivion – Afterlife) in het World of Darkness universum, ofwel dat van Vampire the Masquerade en Werewolf: The Apocalypse, is zojuist aangekondigd middels een teaser trailer en komt ook naar ons favoriete VR-systeem.

Een releasedatum werd nog niet bekendgemaakt, maar Fast Travel Games maakte wel bekend dat de game volledig onthuld zal worden tijdens Gamescom Now. Dit evenement start op 27 augustus. Tegen die tijd zullen we ongetwijfeld meer details vernemen.