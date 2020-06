Moet een goede game altijd een diepgaand plot hebben waar je vervolgens maandenlang over kan discussiëren? Wel, als het van Project Warlock afhangt alleszins niet, want deze retrotitel doet onze nostalgische gevoelens voor games zoals DOOM of Wolfenstein opnieuw aanwakkeren.

Je speelt als de mysterieuze Warlock, die met een gigantisch arsenaal aan wapens en spreuken tegenover een leger van monsters en demonen wordt geplaatst. Dat leger moet je uiteraard zien terug te sturen naar de helse krochten waar het vandaan kwam. Project Warlock heeft zo’n 60 levels aan non-stop actie te bieden en een uitgebreid rooster van spreuken en perks om je personage mee uit te bouwen.

Eerder werd al bevestigd dat Project Warlock in juni ook naar de PS4 zou komen en dat is intussen werkelijkheid geworden. Uiteraard hoort daar een launch trailer bij, die je hieronder kan bekijken. De trailer is een mengeling tussen een live-action sketch, waarin enkele getraumatiseerde monsters vertellen over hun ervaringen met de Warlock, en wat nieuwe gameplay. Onze review van deze titel volgt binnenkort.