Deze week staat Red Dead Online volledig in het teken van de edele viervoeter. Wil je optimaal gebruik maken van alle extra’s omtrent paardenraces, vergeet dan zeker deze week niet even in te loggen.

Ga namelijk de uitdaging aan en test je ros tot het uiterste in de paardenraces. Dit levert je vanaf nu drie keer zoveel RDO$ en XP op. Heb je nog geen paard waarmee je kan deelnemen aan de races? Dan is de investering om hieraan te beginnen deze week een stuk minder hoog.

Je krijgt namelijk heel wat kortingen op paarden en verwante artikelen, zoals medicijnen, voer, stalruimte en meer. Maar dat is niet het enige! Er zijn ook nog steeds Ability Card kortingen van wel 50% op T3 upgrades, evenals Horseman en Friends for Life kaarten.

Er zullen gedurende de week dagelijks nieuwe Daily Challenges verschijnen, dus je hoeft je geen moment te vervelen.