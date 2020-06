Als je soms twijfelt of je al dan niet de juiste beroepskeuze hebt gemaakt en hierdoor misschien zelfs nadenkt over een carrièrewissel, dan zijn er gelukkig altijd wel simulator games om je even te doen proeven van andere beroepen. Ditmaal aan de beurt: word de machinist van je eigen trein in Train Sim World 2.

Train Sim World 2 belooft ons aan het stuur te zetten van enkele van de meest iconische treintoestellen in de geschiedenis van de spoorwegen. Wanneer je door prachtige landschappen heen raast, voel je je als een rasechte machinist, mede te danken aan erg realistische physics, waardoor je zelfs je wielen kan voelen slippen in regenachtig weer. Nieuwe HUD-displays en verschillende camera- en rijopties maken het plaatje vervolgens helemaal compleet.

Train Sim World 2 is verkrijgbaar vanaf 6 augustus voor PS4, Xbox One en pc. Indien je het eerste deel gespeeld zou hebben, dan kan je bovendien je collectie uit dat spel overdragen naar deze editie.