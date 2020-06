Met inmiddels meer dan 60 miljoen spelers is Tom Clancy’s Rainbow Six Siege de laatste jaren toch wel uitgegroeid tot een waar fenomeen. Het is echter nooit te laat om zelf lid te worden van de community en daarom stelt Ubisoft de game dit weekend helemaal open voor iedereen die interesse heeft. Het woord ‘weekend’ mag je hier zelfs ruim opvatten, want je kan al vanaf donderdag 11 juni van start gaan. Zondag 14 juni loopt de actie af.

Tijdens het weekend kan je aan de slag met alle Operators en modi die de game te bieden heeft. Als je hierdoor helemaal gebeten zou zijn door de Rainbow Six Siege microbe, dan kan je de game aanschaffen met een mooie 70% korting. Als leuke bonus krijgt iedereen die Rainbow Six Siege speelt tijdens dit weekend ook nog een Thermite Outfit voor hun agent in The Division 2 erbij.

Voor meer specifieke informatie kan je ook op de officiële site terecht.