Bungie kondigde gisteren de Beyond Light uitbreiding voor Destiny 2 aan, die op 22 september zal verschijnen. Ook lieten ze tijdens de livestream gelijk weten dat we in 2021 The Witch Queen mogen verwachten en in 2022 Lightfall, allebei significante uitbreidingen voor Destiny 2. De game zal ook de stap maken naar next-gen consoles, en cross-play ondersteunen binnen dezelfde familie en ergens in 2021 cross-platform tussen alle platformen.

Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat er van Destiny 3 geen sprake is. Sterker nog, Bungie gaf heel duidelijk aan dat ze geen nummers aan hun games willen geven, maar dat het allemaal onderdeel moet zijn van één evoluerende wereld. Dat betekent dat we de komende jaren met de basis van Destiny 2 zoals die er nu ligt door blijven gaan. Tussen de uitbreidingen door zal Bungie met seizoenen blijven komen, die nieuwe quests, missies, exotics en nog veel meer toevoegen.

Een idee dat vorig jaar al geuit werd door de ontwikkelaar toen we daar op bezoek waren, maar nu begint dit ook daadwerkelijk vorm te krijgen. Hierbij vroegen we Bungie ook naar wat de plannen zijn omtrent oudere content, gezien er genoeg uit de eerste Destiny over te hevelen valt. Daar waren in september 2019 plannen voor en die zijn nu concreter geworden, zo blijkt uit de presentatie. De ‘Vault’ is het systeem dat ze hiervoor in leven roepen, maar dat is wat complexer dan het klinkt.

Destiny 2 groeit en groeit, wat het patchen van de game er niet per se leuker of efficiënter op maakt. In plaats daarvan willen ze het geheel wat efficiënter in gaan richten met de Vault, waarin minder gespeelde content naar verloop van tijd terecht komt. Dit zal beginnen na de release van Beyond Light en hieronder valt ook alle content die is uitgebracht voor de eerste Destiny, waardoor de Vault als een soort verzamelplek geldt voor alles wat met Destiny te maken heeft, maar onder de noemers oude of minder gespeelde content valt.

Die Vault is natuurlijk rijk om content uit te halen en weer terug in de cyclus te brengen en dat is wat Bungie ook gaat doen. Eén van de dingen die volgend jaar terugkeert is bijvoorbeeld de Vault of Glass Raid uit de eerste Destiny. Verder keert ook de Cosmodrome terug en een drietal Strikes. Zo zal Bungie keer op keer oude content terughalen om opnieuw te spelen en daarbij geven ze ook de garantie dat er nieuwe wegen zullen ontstaan om Exotics te verzamelen die aan ‘Vaulted’ content gekoppeld is. Wapens en armor zullen overigens niet in de Vault verdwijnen; het gaat puur om activiteiten en locaties.

Een interessant concept, maar de vraag is even hoe dit technisch gaat werken. Dit suggereert namelijk een nieuwe (forse) download rond de release van Beyond Light, waar dan alle content van Destiny en Destiny 2 in zit. Dit zou dan als één pakket aangeboden worden, met daarbij bepaalde content in de Vault, zodat het gemakkelijk opnieuw geactiveerd kan worden als Bungie dat wil. Dit met een kleine patch in plaats van een grote die de content in kwestie toevoegt.

Deze voorlaatste alinea is volledig speculatie, gezien Bungie er nog niet dieper op in is gegaan, desalniettemin ziet de toekomst van Destiny 2 erg rooskleurig uit met mooie en nieuwe initiatieven. Over de Vault specifiek zullen we deze zomer meer gaan horen.