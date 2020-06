Eerdere geruchten omtrent de nieuwe Call of Duty voor dit jaar wezen op ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’, wat Eurogamer wist te verifiëren bij hun bronnen. Het ziet er nu echter naar uit dat de titel van de game toch wat afwijkt, gezien de bovenstaande afbeelding via het PlayStation Network is gelekt.

Het is mogelijk om informatie van de patch servers van Sony af te halen en daar worden games die nog niet aangekondigd zijn onder een schuilnaam opgezet. De titel voor deze nieuwe Call of Duty is ‘The Red Door’, maar als er naar de ID tag gekeken wordt, is het duidelijk: “COD2020INTALPHA1”.

Dit verwijst naar een Alpha file die gekoppeld is aan The Red Door, maar na wat spitten kwam de bovenstaande afbeelding naar voren, die natuurlijk in een mum van tijd via Reddit en Twitter gedeeld werd. Die afbeelding met de term ‘Call of Duty: Black Ops’ suggereert dat het nieuwste deel net zoals Modern Warfare een reboot van de subfranchise is.

Dat sluit weer aan bij eerdere geruchten, waarin dat reeds geopperd werd. Interessant is ook de ‘Alpha’ vermelding op het PlayStation Network, zo wordt er gesuggereerd op het web dat er misschien een alphatest van start gaat tijdens of na de PlayStation 5 presentatie donderdag. De kans is vrij groot dat daar de nieuwe Call of Duty wordt aangekondigd, aangezien Sony en Activision al jaren intensief samenwerken rond deze titel.

Goed, waar het ook op uitloopt, de tijd zal het leren.