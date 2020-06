Review: Desperados III – Het is heel gebruikelijk dat er sequels verschijnen en vanaf 16 juni ligt Desperados III in de winkels, maar deze release is toch wel opmerkelijk te noemen. Niet omdat dit het derde deel in de reeks is, maar omdat dit het eerste deel is dat ook voor consoles verschijnt. Voorheen verscheen deze franchise alleen op de pc, maar ook deze groep gamers heeft 14 jaar moeten wachten op een nieuw deel. Ontwikkelaar Mimimi heeft hierdoor een zware taak gehad aan het ontwikkelen van Desperados III. Zij moeten bestaande fans van de serie tevreden stellen – die hoge verwachtingen hebben – en zij moeten een geheel nieuwe doelgroep aanspreken, zodat de franchise een breder bereik krijgt. Lukt dat?

De jacht op Frank

In Desperados III volg je het verhaal van John Cooper, die al jaren jacht maakt op ‘Frank’. In dit derde deel komt hij een aantal mensen tegen die hem helpen en zo hoopt hij eindelijk zijn missie te kunnen vervullen. Hoe en waarom Cooper achter Frank aanzit wordt duidelijk tijdens het avontuur door middel van cut-scènes, die op dezelfde wijze worden weergegeven als de game zelf. Het verhaal klinkt op papier niet heel bijzonder, maar weet tijdens het spelen wel degelijk te boeien. Het weet soms zelfs te verrassen en biedt een zeer prettige aanvulling op de gameplay. Toch vormt dit slechts een heel klein onderdeel van de game, want de meeste tijd ben je vooral bezig met het avontuur van John Cooper.

Desperados III is een real-time tactics game en het is daardoor noodzakelijk om goed overzicht te hebben op wat er om je heen gebeurt. Mimimi is niet onbekend met het maken van een RTT voor consoles – zij kwamen in 2017 met de PS4-versie van Shadow Tactics: Blades of the Shogun – en dat is te merken. Zo kun je de camera volledig besturen en je hebt meer dan genoeg in- en uitzoom opties. Natuurlijk is dit niet het enige wat je tot je beschikking hebt, ook in de gameplay zie je veel opties terug. De verschillende personages waarmee je speelt hebben bijvoorbeeld allemaal speciale vaardigheden. Zo kan Cooper met een mes gooien en zijn grote vriend Hector bezit een berenval, die dienst doet om vijanden effectief uit te schakelen. Tevens kan je de bekende ‘vision cone’ oproepen, waarmee je kan zien waar een persoon naartoe kijkt. Het is echter alleen mogelijk om dit bij één persoon te doen, dus als je een ander kiest, zal dit overspringen. Buiten de hulpmiddelen die je hebt, zal je ook vooral je hersenen moeten gebruiken en goed moeten anticiperen op wat komen gaat, wat vanzelfsprekend is in een tactische game.

Van muis naar controller

Desperados III is een game die eigenlijk bedoeld is voor de pc. Je hebt zoveel mogelijkheden tot je beschikking, dat een muis en toetsenbord de beste manier is om te spelen. Het is daarom altijd weer de vraag hoe dat uitpakt als zo’n game naar console komt. Een controller is immers aanzienlijk beperkter qua inputopties. Mimimi heeft met Desperados III echter goed werk afgeleverd. Je zult tijdens het spelen heel veel knoppen en knoppencombinaties moeten gebruiken, maar deze zijn zo ingedeeld dat je het verrassend snel onder de knie hebt. Dit mede dankzij een goede uitleg in de game. Het is niet helemaal perfect, want er zijn soms situaties waar je op dezelfde plek meerdere acties kan uitvoeren. Als je hier naartoe loopt wil de desbetreffende actie nog weleens veranderen met als gevolg dat je iets doet wat je juist niet wilt. Op dat soort momenten moet je stilstaan, zodat je er zeker van bent dat de gewenste actie ook echt uitgevoerd wordt. Niet elke situatie leent zich daarvoor, dus dat kan wat uitdaging met zich meebrengen.

De wereld van Desperados III is namelijk constant in beweging, maar er is een oplossing: Je kunt de tijd stilzetten met de ‘Showdown’ modus. Hiermee staat de wereld even op pauze, zodat jij kan bepalen welke route je personage moet nemen en welke actie hij/zij moet uitvoeren. Dit is heel erg handig als je twee of meer personages tegelijk een actie uit wilt laten voeren. Zo kan je bijvoorbeeld tot vijf verschillende vijanden ombrengen op verschillende plekken. Maar weet wel dat vijanden – die niet gedood zijn – weer in beweging komen nadat je uit de Showdown modus gaat. Het is dus belangrijk om hen heel goed te observeren voordat je je move maakt. In ieder geval kan deze feature en erg fijne en belangrijke aanvulling zijn. De game schotelt je van zichzelf al een uitdagend avontuur voor, dus alle hulp is welkom.

Aangezien niet alles volgens plan zal verlopen tijdens het spelen, zal je veelvuldig opnieuw willen beginnen. Er is altijd wel iets waardoor je – in gedachte perfecte – strategie in duigen kan vallen. Het is dus zaak om zoveel mogelijk je progressie op te slaan, zodat je niet teveel terug hoeft te gaan in de game als het in de soep loopt. Om de game niet steeds te hoeven onderbreken bij het opslaan, heeft de ontwikkelaar de touchpad omgetoverd tot ‘hotkey’. Als je hier op drukt, dan zal je voortgang gelijk opgeslagen worden en dat is zeer prettig. Bovendien kent de game een functie waarmee je een waarschuwing krijgt als je een tijdje niet opgeslagen hebt. Er is zodoende dus geen excuus meer dat je bent vergeten te saven en dat je daardoor alles weer opnieuw moet doen.

X-factor

Desperados III heeft een heel hoog trial & error gehalte, maar wat de game doet onderscheiden is dat je niet één vaste route hoeft te nemen om verder te komen. Je kan verschillende strategieën gebruiken om situaties te benaderen en succesvol te overwinnen en dat maakt de gameplay heel erg tof. De game kent ook een verslavende factor, waardoor je toch steeds weer opnieuw wil proberen als het niet goed gaat. En het zal vele keren niet goed gaan, want Desperados III schotelt je een pittige moeilijkheidsgraad voor. Er is altijd wel weer een vijand die je over het hoofd hebt gezien en die opmerkt dat jij zijn metgezel ombrengt om nadien alarm te slaan. Daar tegenover staat wel dat de voldoening heel erg groot is als een goed of slecht opgezet plan lukt.

Dat is niet de enige motiverende factor om door te blijven spelen, naast de variatie in opties om situaties te benaderen. Ook de variatie in levels draagt hier aan bij. Je komt in verschillende gebieden terecht, van steden tot moerassen en elk van deze gebieden brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo moet je bijvoorbeeld in moerassen rekening houden als je door laag water loopt, want dit zorgt voor geluid dat de vijand kan alarmeren. En op die manier heeft ieder level wel wat en tot ver in de game worden er nieuwe zaken geïntroduceerd waar je rekening mee moet houden, waardoor de ervaring fris blijft. Bovendien speel je niet altijd met dezelfde personages, waardoor je ook moet wisselen van tactiek. Variatie is overduidelijk het sleutelwoord van Desperados III. Tel daar gedetailleerde graphics en prima audio bij op en je hebt een game om ‘U’ tegen te zeggen. Eenmaal klaar met je avontuur? Dan staan er verschillende uitdagingen voor je klaar om je in vast te bijten. Hierdoor biedt Desperados III je tientallen uren aan speelplezier. Je krijgt absoluut waar voor je geld.

Gewoon doorgaan

Desperados III doet heel veel goed, maar het speelplezier kan af en toe wat verstoord worden. Het kan namelijk voorkomen dat al je savegames corrupt raken. Ja, alle saves in alle saveslots in één keer! De game ziet wonderbaarlijk nog wel in welk level je als laatst bent geweest en daardoor kan je vanaf dat level verder spelen, zij het vanaf het begin. Dat is niet echt leuk als je al flink was opgeschoten. Hier blijft het echter niet bij, want het kan soms ook gebeuren dat de game crasht en ook hier ligt dat negen van de tien keer aan een savegame. Als je een slot wil laden dat op één of andere manier niet helemaal goed is, dan is het daarmee gedaan. Gelukkig zijn er meerdere slots waardoor je opnieuw kunt beginnen met een eerdere save, maar fijn is anders. Desondanks is de game verder zo goed en leuk, dat je toch verder blijft spelen wat de frustratie wat verbloemt.