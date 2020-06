Deze week is er een gloednieuwe action-RPG verschenen, op zich geen bijzondere gebeurtenis, maar de game komt ook uit voor de PlayStation Vita. Het betreft Demon’s Tier+ en dit is een opgepoetste versie van de pc-uitgave. De game komt ook uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Voor de PS4 en PS Vita is de game trouwens cross-buy.

In de trailer hieronder check je wat voor game het is. Mocht je de PS Vita dus graag weer eens willen afstoffen, dan is deze game wellicht een goede reden.