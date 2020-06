Volgende week vrijdag verschijnt The Last of Us: Part II, maar aanstaande vrijdag zullen de reviews al online gaan. Dan zullen we weten of de game van Naughty Dog de moeite waard is en om de hype nog wat verder aan te zwengelen is vandaag de launch trailer uitgebracht. Deze is met pakweg 20 seconden aan beelden niet erg lang, maar het zet wel direct de toon.