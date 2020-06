Op 21 april verscheen de game Stranded Deep en die game is deze week de PlayStation Store deal van de week. Vrij snel na de release gaat de game dus al in de aanbieding en het is best een mooie deal.

Deep Stranded kost normaal €19,99, maar kan je nu voor €13,99 verkrijgen. Dat is een korting van 30%, dus als je interesse in de game hebt raden we je aan van deze aanbieding gebruik te maken. Daarvoor kan je hier in de PlayStation Store terecht.