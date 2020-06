No Man’s Sky viert in augustus alweer zijn vierde verjaardag, maar de game wordt nog steeds door Hello Games voorzien van nieuwe updates. De ontwikkelaar heeft al laten weten dat dit jaar niet anders zal zijn en vandaag is de nieuwste patch beschikbaar.

De nieuwe update voor No Man’s Sky maakt cross-play mogelijk voor de multiplayer. Je kan dus vanaf vandaag spelen met pc- en Xbox One-bezitters. Om dit te realiseren is Hello Games overgeschakeld naar een totaal andere netwerkarchitectuur. Hierdoor is niet alleen cross-play mogelijk, maar is de game ook beter voorbereid op de updates die nog op de planning staan.

“A tremendous amount of work has gone into this update and the underlying technology and systems. We’ve moved to an entirely new networking architecture, with more flexibility for the future, allowing players to play together regardless of platform.”