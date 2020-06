Call of Duty: Black Ops 4 bevatte in tegenstelling tot de voorgaande delen geen singleplayer modus. In plaats daarvan kende de shooter een Battle Royale modus onder de noemer ‘Blackout’. Met Call of Duty: Modern Warfare introduceerde Activision Warzone en die moet de komende jaren blijven bestaan.

Volgens een nieuw gerucht is er echter een kans dat Blackout weer terugkeert als tweede Battle Royale game naast Warzone. De geruchten gaan al langer dat de komende Call of Duty een nieuwe Black Ops betreft en daar zou Warzone niet helemaal bij passen. Treyarch heeft Blackout nog liggen en dat kan als basis vormen voor een nieuwe variant.

“In other shocking news, Blackout is going to return in some form with Black Ops this year.”

Of het waar is, dat is met geruchten altijd moeilijk te bepalen. Het nieuws komt echter bij Jeff Grubb van GamesBeat vandaan, die gezien wordt als een journalist met betrouwbare informatie. Zo wist hij bijvoorbeeld ruim van te voren al te melden dat het PlayStation 5 onthullingsevenement in eerste instantie op 4 juni zou plaatsvinden.

Activision moet het nieuwe deel nog altijd aankondigen, misschien dat ze dat vanavond tijdens de PlayStation 5 showcase gaan doen.