Vorige maand dook er een e-mail op voor ‘gold members’ van het Resident Evil Ambassador Program, waarin stond te lezen dat er op 10 juni een ‘opwindende’ aankondiging gedaan zou worden. Dit zorgde voor hoge verwachtingen, alleen werden deze niet waargemaakt.

Er doen zoveel geruchten de ronde over Resident Evil 8, dat velen dachten dat deze titel op 10 juni aangekondigd zou worden. Dit blijkt niet het geval te zijn. De aankondiging ging over het eerder genoemde Ambassador Program. Capcom liet weten dat er een nieuwe rank is toegevoegd: Platinum. Als je die rank hebt, dan krijg je elke maand een e-mail van de Japanse ontwikkelaar/uitgever.

Het is dus nog even wachten totdat Resident Evil 8 wordt aangekondigd. Wellicht dat vanavond tijdens de PlayStation 5-presentatie het nieuwste deel in de serie getoond zal worden, aangezien hier de focus op games ligt.