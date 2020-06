Ubisoft zal op 16 juni Titelupdate 10 voor Tom Clancy’s The Division 2 uitbrengen, zo laat de uitgever via persbericht weten. Deze uitbreiding zal verschillende gameplay verbeteringen aan de game toevoegen, alsook seizoen 2 voor Warlords of New York en er zal nieuwe endgame content uitgebracht worden.

De belangrijke gameplay verteringen hebben te maken met verhoogde schade voor alle wapens, betere loot en betere uitrustingen. Dit is op basis van community feedback. Op 23 juni gaat Keener’s Legacy van start, wat het tweede seizoen voor Warlords of New York is. Hierin zullen spelers een nieuwe groep rogue Agents moeten opsporen en hen weerhouden het plan van Keener alsnog ten uitvoer te brengen.

Deelnemen aan deze content stelt je in de gelegenheid om twee nieuwe exotics vrij te spelen, een nieuwe vaardigheid en een uitrustingsset. Bezitters van Warlords of New York krijgen gratis toegang tot deze content en kunnen de Season Pass kopen voor extra beloningen, maar dat is optioneel. Men heeft tot 15 juni de tijd om alles van het eerste seizoen af te ronden. Ben je nog niet zover? Dan is er enige haast bij geboden.

Verder keren de volgende twee in-game activiteiten in seizoen 2 terug:

Leagues: Een reeks uitdagingen die spelers kunnen voltooien om beloningen te verdienen.

Een reeks uitdagingen die spelers kunnen voltooien om beloningen te verdienen. Global Events: Tijdgebonden in-game activiteiten waarbij spelers worden beloond door specifieke opdrachten te voltooien.

Afsluitend mogen spelers een nieuwe Raid verwachten: Operation Iron Horse. Deze Raid laat net zoals de vorige acht spelers toe waarbij men moet samenwerken om het einde te bereiken. Bij het voltooien van de Raid krijgen spelers allerlei gear.