DICE is zich nu volledig op Battlefield 6 aan het focussen, maar we weten nagenoeg niets inhoudelijks over deze game. Zoals bij veel grote titels die nog in ontwikkeling zijn het geval is, duiken er geregeld nieuwe geruchten op en dat is ook met deze game niet anders.

Tom Henderson weet regelmatig vroegtijdig aan informatie te komen over nieuwe Call of Duty-titels, maar hij schijnt ook meer te weten over Battlefield 6. Begin deze maand gaf hij al een hint in een antwoord op een tweet die ging over Battlefield 3.

You'll be a happy bunny next year then 🙂 https://t.co/5sC3fd2Zxk — Tom Henderson (@_TomHenderson_) May 8, 2020

Een paar weken later liet Henderson weten waar hij nu exact naar hintte en dat was dat de setting van Battlefield 6 hetzelfde zal zijn als die van het derde deel. Oftewel het nieuwste deel zal zich afspelen in de moderne tijd.

Elaboration – I was simply referring to the setting and direction of the next Battlefield game, not a remaster. https://t.co/uKNOAKXBZ0 — Tom Henderson (@_TomHenderson_) May 31, 2020

Deze informatie krijgt ondersteuning van Jeff Grubb van Gamesbeat. Grubb heeft het regelmatig bij het rechte eind als het gaat om ‘geruchten’. Mogelijk dat we tijdens EA Play Live volgende week meer gaan horen.