Volgende week komt Disintegration uit voor de PlayStation 4, maar een aantal media hebben de game al een tijdje in handen en konden zo hun oordeel al laten horen. Dat brengt ons vandaag bij het overzicht van cijfers tot zover.

De scores die we te zien krijgen via Metacritic variëren enorm. Op het moment van schrijven weet de game zowel een 8.9 als een 4.0 te behalen, waarmee het gemiddelde op een matige 6.3 neerkomt. We hebben hieronder de belangrijkste scores voor je op een rijtje gezet.

The Games Machine – 8.9

TheSixthAxis – 8.0

GameStar – 7.7

Wccftech – 7.5

PC Invasion – 7.0

Multiplayer.it – 7.0

Spaziogames – 7.0

GameSpot – 7.0

XGN – 7.0

DualShockers – 6.5

Everyeye.it – 6.5

Destructoid – 6.5

VG247 – 6.0

Game Informer – 6.0

GamingTrend – 6.0

God is a Gek – 6.0

Game Rant – 5.0

USgamer – 5.0

Hardcore Gamer – 4.0

Shacknews – 4.0

GamesRadar+ – 4.0

Zoals je ziet staan wij hier nog niet tussen, maar ook ons oordeel zal binnenkort geveld worden. We zijn nog druk bezig met de game, maar we zullen jullie niet al te lang in spanning houden. Blijf PSX-Sense goed in de gaten houden!