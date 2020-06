Het duurt nog een week totdat Naughty Dog’s nieuwste titel dan eindelijk in de schappen ligt. De launch trailer van The Last of Us: Part II verscheen gisteren en zal zo’n beetje de laatste trailer zijn die naar buiten komt. Tot de release is het dus afwachten, maar je kan je wel vermaken met een creatieve uitspatting van een liefhebber.

YouTuber Pavesome Films heeft op een erg creatieve manier de story trailer van de game nagemaakt. Dit met behulp van LEGO en stop-motion. De sfeer van de originele trailer blijft goed behouden in deze LEGO-versie. Het resultaat mag er zeker wezen en is dus het bekijken waard.

Onze review van The Last of Us: Part II mag je morgen verwachten.