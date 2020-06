Naast de grote release, The Last of Us: Part II, verschijnt volgende week ook de ambitieuze sci-fi shooter Disintegration. In deze shooter knal je er aardig op los, maar je moet tegelijkertijd ook tactische beslissingen nemen én de rest van je squad aansturen. Disintegration verschijnt op 16 juni en nu is ook de launch trailer verschenen.

In de launch trailer krijgen we een beter beeld van het verhaal. Zo is de wereld eigenlijk goed verpest, want deze wordt geteisterd door stormen, economische dieptepunten en ziektes. Mensen kunnen ervoor kiezen hun lichaam grotendeels te vervangen door mechanische onderdelen, maar lang niet iedereen is gecharmeerd van deze grootse verandering. Dat zorgt dus voor de nodige spanning.

Naast het verhaal mag je ook veel actie in de trailer verwachten, waardoor die zeker de moeite waard is om te bekijken. Onze review van Disintegration mag je binnenkort verwachten.