FIFA 20 ligt nu al enige tijd in de schappen en wordt nog regelmatig voorzien van nieuwe updates. FIFA 20 kende immers wat problemen bij de launch, maar verkeert inmiddels in een veel betere status. EA Sports heeft een kleine update uitgebracht die wel zo nuttig is voor de meeste spelers.

Update 1.22 verhelpt wat van de nog bestaande problemen. Zo worden er diverse crashes en framerate issues aangepakt. Ook zou de performance nu beter moeten zijn. Hieronder kan je de patch notes bekijken van deze kleine update.

Mocht je FIFA 20 nog niet hebben, maar heb je er wel interesse in? Weet dat de game tot en met 18 juni slechts €9,99 kost in de PlayStation Store.