In november 2003 kwam er een cel-shaded shooter uit voor onder andere de PlayStation 2 genaamd XIII. Deze game was destijds een grote verrassing en bleek uiteindelijk behoorlijk vermakelijk te zijn. Dat de remake er aan zit te komen weten we al wat langer, maar Amazon Spanje heeft vandaag ook de releasedatum weten te onthullen.

Zo komt de game uit op 10 november dit jaar en hierboven zie je ook meteen wat je kunt verwachten van de fysieke Limited Edition. Deze editie bevat namelijk een metalcase, 3 art carts en een in-game skin pack met gouden XIII-wapens. Hopelijk komt er ook snel een nieuwe trailer van de game uit, want die art-stijl van XIII, daar kun je alleen maar blij van worden.