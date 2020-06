Onlangs kondigden 2K Games en Gearbox Software de nieuwste uitbreiding voor Borderlands 3 aan, namelijk Bounty of Blood: A Fistful of Redemption. We moesten het toen doen met enkele screenshots, maar we hebben nu gelukkig ook wat bewegend beeld voor je.

Er is namelijk een 15 minuten durende gameplay trailer vrijgegeven die je alle nieuwe mechanics en omgevingen laat zien. Je gaat personages tegenkomen die je nog niet eerder hebt gezien in de game en de hele vibe is geïnspireerd door het Wilde Westen.

Je checkt de gameplay hieronder, de uitbreiding is beschikbaar vanaf 25 juni voor de PS4, Xbox One, pc en Stadia.