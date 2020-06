De meest toffe kok van Nederland heeft op YouTube gisteren wel een hele leuke video geplaatst. Nick, bekend van het kanaal EtenmetNick, heeft namelijk uit het ‘The Elder Scrolls kookboek’ twee iconische gerechten uit de franchise nagemaakt. Dit doet hij geheel in stijl, met allerlei leuke knipogen naar de games.

Om de release van The Elder Scrolls Online: Greymoor te vieren, de uitbreiding die Skyrim naar de online wereld van TESO brengt, maakte hij Chicken Dumplings en Sweetrolls. Het resultaat is fantastisch geworden en we raden je zeker aan de onderstaande video te checken: