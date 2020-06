Special: De verschillende Clickers van The Last of Us uitgelicht – In The Last of Us maakten we in 2013 kennis met een unieke soort vijanden. Bij geïnfecteerde mensen, pandemie en ‘turnen’ denk je al snel aan zombies, maar daarvan is geen sprake. Een schimmel zorgt ervoor dat mensen van binnenuit veranderen in vreemde wezens en de grootste impact heeft het op het hoofd. De lichamen blijven in veel gevallen vergelijkbaar, maar het hele hoofd verandert in een soort paddenstoel. De ogen van de mensen verdwijnen, waardoor zwaar geïnfecteerden zich met echolocatie moeten verplaatsen, vandaar de benaming Clickers. Het is een proces in meerdere stappen en die fases heb je in de game zelf kunnen ervaren, gezien elke variant je altijd aanvalt.

De verschillende vijanden

Met het oog op de release van The Last of Us: Part II zetten we in dit artikel alle varianten van de Clickers ofwel geïnfecteerde mensen op een rijtje. Maak je geen zorgen, we richten ons puur op de varianten die we kennen uit het eerste deel. Dit artikel bevat dus geen spoilers omtrent de facties in The Last of Us: Part II en eventuele andere (nieuwe vijanden).

Fase 1: Runners



Op het moment dat een mens gebeten wordt door een geïnfecteerde, dan zal de infectie zorgen voor het verdwijnen van de persoonlijkheid. Het resultaat is dat de mens verandert in een bloeddorstig wezen dat zich puur op andere levende wezens richt met als doel om hen ook te infecteren. De infectie werkt erg snel, want binnen één tot twee dagen zal het effect zichtbaar zijn. De mensen zijn in dat geval ‘Runners’. Dit zijn snelle vijanden die je over het algemeen het snelst opmerken, gezien hun zicht nog niet verdwenen is. Deze Runners zijn echter vrij zwak qua infectie en dus gemakkelijk te verslaan met een slag wapen, in een handgemeen of anders met een vuurwapen. Een paar kogels zijn voldoende.

Fase 2: Stalkers



Naarmate een mens langer geïnfecteerd is zal de tweede fase in werking treden en dat is dat de eerste zichtbare effecten zich ontwikkelen. Dat betekent dat de hoofden vreemde vormen aan zullen nemen en dat de eerste effectieve krachten van de infectie zichtbaar worden. Ze kunnen met hun zicht nog wat zien, maar tegelijkertijd al echolocatie gebruiken. Ze verstoppen zich ook veelal en proberen je vanuit het niets te pakken te krijgen. Ze bewegen zich bovendien net zo snel als de Runners, waardoor het een soort hybride is tussen de Runners en de daadwerkelijke Clickers, maar dan met beide eigenschappen. Toch zijn ze niet zo sterk als de Clickers en de transformatie duurt van een week tot ongeveer een maand na infectie.

Fase 3: Clickers



Na de infectie, Runner en Stalker zal na ongeveer een jaar de Clicker volledig in fase 3 zitten. Dit is één van de meest dodelijke vijanden in de games. Het zicht is weg, maar ze hebben een extreem goed gehoor en met echolocatie hebben ze je zo gevonden. Handgemeen met deze vijand is vrijwel altijd een verlies, tenzij je stealth toepast en een mes in hun… hoofd – voor zover daar sprake van is – steekt. De Clickers vallen je direct aan als ze je opmerken en gaan altijd voor je halsslagader, dus bij een beet ben je direct dood. Dit maakt deze variant erg lastig om je tegen te verdedigen, want ze vragen expliciet om headshots om snel uitgeschakeld te worden. Als ze eenmaal op je afstormen zul je snel moeten handelen, want ze zijn zeer gevaarlijk als ze dichtbij komen.

Fase 4: Bloaters



Als de Clickers al niet eng of gevaarlijk genoeg zijn, heb je nog een latere stap en dat is de vierde fase die ‘Bloaters’ genoemd worden. Voordat een mens die fase bereikt ben je jaren verder en dat is ook de reden waarom je ze zo weinig in het eerste deel zag. Deze transformatie gaat veel verder dan alleen het hoofd, want het hele lichaam is op dat moment volledig bedenkt met de fungus en in dit geval werkt het als armor. Ook de omvang van de mens neemt toe en de Bloaters kunnen gif naar je toegooien die direct effect op je health heeft. Ze zijn levensgevaarlijk en mêlee wapens hebben zo goed als geen effect tegen ze. Een voordeel is dat Bloaters relatief traag bewegen, waardoor je van ze kan vluchten om vallen uit te zetten of je wapens te herladen. Uit ervaring blijkt dat vooral vuur erg effectief tegen deze monsters is.

Al deze vijanden kwam je in de eerste The Last of Us tegen, maar zullen ook present zijn in The Last of Us: Part II. Daar blijft het niet bij, want in The Last of Us: Part II zul je met meer gevarieerde vijanden te maken krijgen, menselijk en monsterlijk. Omwille van spoilers laten we die vijanden vandaag in dit artikel in het midden.