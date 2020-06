Special: The Last of Us – Ellie, Joel en meer: toen en nu – Het verhaal van The Last of Us en The Last of Us: Part II beslaat een tijdspanne van ruim vijf jaar. Dat betekent dat alle hoofdrolspelers natuurlijk een stuk ouder zijn geworden en hun uiterlijke kenmerken zijn daardoor dus ook veranderd. In dit artikel kijken we naar drie hoofdpersonages, geven we wat achtergrond informatie en zetten we hun visuele ontwikkeling naast elkaar, van jong tot oud. Hoewel dit artikel geen spoilers bevat, raden we je aan alleen verder te lezen op het moment dat je The Last of Us: Part II voor een significant deel gespeeld hebt. Dit om alles uit te sluiten.

Ellie



We maken met Ellie kennis in The Last of Us op een leeftijd dat zij 14 jaar oud is. Ze is net aan het puberen en heeft dus veelal een grote mond. Dit tot irritatie van Joel in het begin, maar later ook andere personages. Bill stoort zich bijvoorbeeld direct aan haar nieuwsgierigheid daar waar David later in de game juist erg geïnteresseerd in haar is en zich zelfs vriendelijk opstelt. Maar de koppigheid van Ellie zorgt er in het laatste geval voor dat ze in een penibele situatie terechtkomt. Maar wat wil je ook met een meisje van die leeftijd die in tegenstelling tot alle andere mensen niet zo bang is voor de infectie, gezien ze immuun is.

In The Last of Us: Part II maken we een sprong van vijf jaar in de tijd en dan zien we een jongvolwassen Ellie met de leeftijd van 19 jaar. Dat schattige brutale meisje is nu harder dan ooit en trekt helemaal haar eigen plan. Niet langer heeft Joel zeggenschap over haar, want ze is volwassen en dat levert een nieuwe dynamiek op. Door de games leer je haar persoonlijkheid goed kennen, waarbij zij al op jonge leeftijd volwassen is geworden. Dit dankzij de wereld in de game, die dat van mensen vraagt. Over haar jonge jaren is weinig bekend, zo is het onduidelijk wie haar vader is. Haar moeder heet Anna, maar is helaas overleden.

Joel



Van Joel Miller is niet duidelijk hoe oud hij precies is. De schattingen zijn dat hij ergens halverwege de jaren 80 is geboren en op jonge leeftijd werden hij en zijn ex-vrouw ouders van Sarah. Dat is het jonge meisje die je met een relatief jonge Joel in het begin van The Last of Us ziet. Rond die tijd is Joel ongeveer eind twintiger en na de introductie schiet de game zo’n twintig jaar vooruit en zien we een behoorlijk oude Joel van ergens tegen de eind 40. In The Last of Us: Part II zijn we weer vijf jaar verder, waardoor Joel nu midden 50 is. Zijn norse houding aan het begin van The Last of Us is ook veranderd gedurende het avontuur en hij is veel meer op Ellie gesteld. Dat is ook de reden waarom Joel Ellie meeneemt aan het einde van de eerste game.

Joel is jarenlang smokkelaar geweest en heeft dus heel veel tegen de gevaren die de wereld huisvest gevochten. In The Last of Us: Part II mag hij er dan vrij oud uitzien, nog steeds is hij erg belangrijk voor de nederzetting om de buurt veilig te houden. Maar gezien ook Ellie een stuk ouder is, zijn de twee niet zo onafscheidelijk meer als toen, wat natuurlijk logisch is. Ook over de achtergrond van Joel is verder vrij weinig bekend, behalve dat hij gescheiden is en dat zijn dochter Sarah is omgekomen. Wel heeft hij nog een familielid dat in leven is, en dat is Tommy Miller, die wat jonger is dan hem. Maria is zijn schoonzus, die al sinds het eerste deel een relatie met Tommy heeft.

Tommy



Tommy Miller is de jongere broer van Joel Miller die wanhopig Joel probeert te bereiken bij de uitbraak van de infectie. Hij snelt naar het huis van zijn broer om hem op te halen en zodoende weten ze te ontsnappen. Maar niet lang daarna komt Sarah te overlijden en dan springt de game vooruit in de tijd. Wat er precies tussen de twee heeft plaatsgevonden is niet duidelijk, maar Tommy is weggegaan uit Boston om zich bij de Fireflies aan te sluiten. Ook gaf hij in de laatste conversatie met Joel aan dat hij zijn gezicht nooit meer wilde zien. Het wederzien in The Last of Us net over de helft van de game is echter een genoegen, want de broers sluiten elkaar in elkaars armen. Tommy helpt Joel en Ellie een beetje, maar al snel gaat het duo zonder hem verder.

Tommy woont in Jackson, samen met zijn vrouw Maria, en dat is waar Joel en Ellie tegen het einde van het origineel aankomen. Tommy is in het eerste deel bij de opening een jonge twintiger en zodra Joel hem weer ontmoet – na de sprong in tijd van 20 jaar – is hij begin 40. Met weer een sprong in de tijd naar The Last of Us: Part II is Tommy momenteel tegen de eind 40, hoewel ook zijn daadwerkelijke leeftijd niet bekend is. Hij is zoals al aangegeven getrouwd met Maria en zijn enige familie is Joel. Sarah was zijn nichtje, maar die kwam natuurlijk om aan het begin. Tegenwoordig leeft Tommy nog steeds in Jackson, waar hij geregeld met zijn broer eropuit trekt om de omgeving veilig te houden.