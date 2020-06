Special: Het verhaal van The Last of Us tot zover – The Last of Us: Part II ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels en de reviews geven duidelijk aan dat de game zeer zeker de moeite waard is. Het één van de betere PlayStation 4 games, daarom beloonden ook wij deze titel met een prachtige score. Het is echter een vervolg, dus als je het eerste deel niet gespeeld hebt en dat ook niet van plan bent om te doen, dan is een recap van het verhaal tot zover wel makkelijk. Ook voor als je het origineel wel gespeeld hebt, maar de grote lijn weer vergeten bent. Daarom vandaag in deze special ter voorbereiding op de release: het verhaal van The Last of Us tot zover.

Let op: Dit artikel staat vol spoilers met betrekking tot de eerste The Last of Us en de Left Behind uitbreiding. In dit artikel staat niets over het verhaal van The Last of Us: Part II.

Een tragisch verlies

Direct aan het begin van The Last of Us maken we kennis met een jonge Joel Miller, die thuis wordt afgezet. Zijn jonge dochter Sarah ligt op de bank te slapen, maar nog voordat de klok middernacht aantikt ontwaakt ze en geeft ze haar vader een cadeau voor zijn verjaardag. De alleenstaande vader laat zijn dochter vervolgens nog even op de bank liggen, die al snel weer in slaap valt. Een paar tellen later besluit Joel om Sarah naar bed te brengen, die op een gegeven moment wakker wordt door een telefoontje van haar oom Tommy. Die is naarstig op zoek naar zijn broer, die hij niet te pakken krijgt.

Sarah gaat op onderzoek uit en kan Joel in huis niet vinden, totdat hij plots binnen komt stormen en vertelt dat er iets grandioos mis is. Duidelijk is dat de twee weg moeten en dat is het moment dat Tommy de oprit op komt rijden. Ze besluiten in te stappen en weg te rijden, maar meer mensen hadden dat idee en dus zoekt Tommy een alternatieve route. In de chaos van de uitbraak raken ze betrokken bij een ongeluk en moeten ze te voet verder en dat is waar het helemaal fout gaat. Ze wandelen via een route langs de weg opgejaagd door geïnfecteerde mensen tot ze een soldaat tegenkomen. Die moet van hogerhand Joel en Sarah doodschieten om elk risico uit te sluiten. Joel ziet het echter aankomen en duikt op tijd opzij, Sarah wordt geraakt en sterft. Die soldaat, die wordt in de tussentijd door een aanstormende Tommy doodgeschoten.

Op weg naar de Fireflies

Twintig jaar verstrijken en de jonge Joel is nu een oudere man die zijn dagen slijt met het smokkelen van goederen in en uit de quarantaine zone in Boston. Hier heeft hij samen met zijn smokkelmaatje Tess mot met ene Robert die haar wilde vermoorden en haar wapens toegeëigend heeft. Samen met Tess maakt Joel jacht op die kerel die het vervolgens met de dood moet bekopen, de wapens zijn echter in de handen van de Fireflies terecht gekomen. Die willen de wapens best teruggeven, maar omdat Marlene – de leider van – hiervoor aan Robert betaald heeft, geeft ze de wapens niet zomaar op. Als alternatief moeten Joel en Tess het jonge meisje Ellie naar het gemeentehuis brengen.

Met veel tegenzin accepteert Joel die opdracht en dat is waar de eerste tocht begint. Eenmaal aangekomen bij het gemeentehuis, waarbij het trio lastig begaanbare gebieden heeft moeten doorkruisen terwijl er jacht op ze werd gemaakt door soldaten, blijkt dat de Fireflies die ze zouden moeten ontmoeten dood zijn. Ondertussen hebben Joel en Tess ontdekt dat Ellie immuun is en dus zeer belangrijk is voor de mensheid met het oog op een vaccin. Het probleem is echter dat de contacten dood zijn en tijdens een gevecht blijkt ook Tess ten prooi te vallen aan een geïnfecteerde met een beet tot gevolg. Joel en Ellie zoeken een weg uit het gemeentehuis terwijl Tess zich voor hen opoffert door het vuur te openen op binnenstormende soldaten. Ze heeft immers toch niets meer te verliezen.

De reis naar Tommy

Gezien de hele situatie veranderd is en Ellie toch op één of andere manier bij de Fireflies moet komen, besluit Joel de reis voort te zetten naar het westen. Dit omdat zijn broer zich bij de Fireflies aangesloten zou hebben en hen zou kunnen helpen. Dat brengt ze helemaal naar Jackson in Wyoming, wat een behoorlijke reis is. Die reis zul je gedeeltelijk ervaren waarbij het duo nieuwe personages ontmoet. Zo tref je een oude bekende van Joel aan, Bill, die het niet zo op Ellie heeft. De jonge meid met haar grote mond gaat vaak tegen Bill in en dat levert zo nu en dan grappige conversaties op. Bill helpt het duo om door een vervallen dorp te geraken en een auto te vinden, waarmee Joel en Ellie hun reis kunnen bespoedigen. Dat lukt en samen rijden ze naar Pittsburgh.

In deze plaats komen de twee in een hinderlaag terecht en hoewel ze zich dapper staande weten te houden, is hun vervoersmiddel gedegradeerd tot een product dat rijp voor de sloop is. Het resultaat is dat ze hun reis weer te voet moeten vervolgen en midden in de stad komen ze twee broers tegen: Henry en Sam. Die zijn ook van plan om uit de stad te ontsnappen, maar daarvoor moeten ze zich wel een weg langs de vijanden banen. Met veel moeite lukt dat en gaat het kwartet op weg naar de radiotoren. Daar zouden bekenden van Henry op hen wachten, maar zoals dat wel vaker in deze game voorkomt: er is geen spoor van die mensen te bekennen. Tot overmaat van ramp wordt de jonge Sam gebeten die bij het ‘turnen’ wordt doorgeschoten door Joel. Zijn broer Henry benaderd het allesbehalve rationeel en besluit gelijk zichzelf door z’n hoofd te schieten.

Joel en Ellie zijn door deze actie weer alleen, maar ze zijn wel uit de stad Pittsburgh ontsnapt en dus zetten ze koers naar waar Tommy uit zou moeten hangen. De tocht duurt lang, maar in de herfst komen ze eindelijk in de buurt van Jackson. Ze ontmoeten Tommy echter al voordat ze in die plaats aankomen en dat is waar ze te horen krijgen dat hij niet langer bij de Fireflies hoort. Wel weet Tommy te vertellen dat deze groep zich tegenwoordig ophoudt in een universiteit in Oost-Colorado. Maar ook hier wacht weer een tegenslag, iedereen is dood of vertrokken (naar een ziekenhuis in Salt Lake City) en terwijl Joel en Ellie weer naar hun paard willen gaan om door te reizen, worden ze aangevallen. Het gaat het duo goed af, maar het laatste gevecht heeft een naar gevolg. Joel valt met zijn rug op een stuk uitstekend staal, dat hem doorboort. Ellie trekt hem er vanaf, maar het risico op het overlijden van Joel is groot…

Met Ellie de bossen in

De game springt ietsje vooruit in de tijd waarbij Ellie het speelbare personage wordt. Joel ligt in een garage bijna dood te gaan, omdat zijn wond is geïnfecteerd. Bovendien hebben de twee behoorlijk honger, maar Ellie ziet een hert die ze weet te doden. Dat is waar David en James plots opduiken, die ook erg veel honger hebben. Ellie weet dat Joel antibiotica nodig heeft en stelt een ruil voor, terwijl ze David onder schot blijft houden. James gaat het spul halen, maar ondertussen krijgen ze te maken met een aanval van geïnfecteerden en Clickers. Samenwerken is de enige oplossing en uiteindelijk verschijnt James weer met de antibiotica. De twee gaan hun eigen weg en Ellie dient Joel de antibiotica toe, maar op dat moment verschijnen er meer mensen in de buurt waar het duo zich schuilhoudt.

Ellie en Joel hebben op de universiteit eerder een hele hoop mensen gedood en dat waren allemaal mensen van David. Die ontdekte in de gesprekken met Ellie al snel dat zij en Joel daar verantwoordelijk voor waren en maken dus jacht op de twee. Ellie geeft zich niet snel gewonnen en schakelt een hoop vijanden uit, maar alsnog krijgt David haar te pakken waarna ze opgesloten wordt. Dat is wanneer Ellie een ernstige ontdekking doet, David en kornuiten zijn kannibalen en Ellie werkt niet echt mee in de conversaties, waardoor ze David enorm aan het opfokken is. Het resultaat is dat David en James Ellie willen doden op de slagerstafel en dat is waar Ellie haar beet laat zien en de indruk wekt dat ze David geïnfecteerd heeft, die zich kapot schrikt.

Ellie weet James te doden en ontsnapt. Vervolgens maakt het hele kamp jacht op haar. Een stuk verderop blijkt de antibiotica te hebben gewerkt, want Joel wordt wakker en die gaat vanzelfsprekend op zoek naar zijn metgezel. Op het moment dat Joel aankomt in het kamp staat de diner waar Ellie en David in zitten in brand. Daar treft hij een Ellie die als een bezetene met een machete op David aan het inhakken is, waarna Joel haar tot bedaren brengt. Het gevaar is geweken en Joel staat weer op beide voeten, de reis naar Salt Lake City kan zich dus vervolgen. Dat is uiteindelijk waar je in de lente aankomt en waar je inderdaad de Fireflies ontmoet.

Eigen belang

De tocht naar het ziekenhuis is niet gemakkelijk en door gebeurtenissen in een volgelopen tunnel verdringt Ellie bijna. Ze wordt gelukkig net op tijd gered door de Fireflies en Joel, die krijgt een klap te verduren en is dus buiten westen. Als hij bijkomt maakt hij kennis met de Fireflies die hem vertellen dat Ellie geopereerd zal worden. Gezien de besmetting bij Ellie in haar hersenen zit, weet Joel dat ze het niet zal overleven. De Fireflies proberen hem te overtuigen dat dit het beste is en dat dit is wat Ellie wil, maar Joel is teveel aan Ellie gehecht om haar dood te laten gaan. Hij besluit uit eigen belang te kiezen en doodt iedereen in het ziekenhuis en trekt Ellie net op tijd van de operatietafel.

Joel besluit om nadien terug te gaan naar Jackson, naar Tommy en zijn vrienden en dat is wanneer Ellie weer bijkomt. Zij vraagt natuurlijk wat er gebeurd is en dan vertelt Joel dat er veel meer mensen immuun zijn en dat er geen oplossing is. Ellie wantrouwt het een beetje en vraagt Joel te zweren dat zijn verklaring waar is. Dat doet hij. En dat is waar The Last of Us eindigt.

Uitstapje

Daarmee is overigens niet het gehele verhaal vertelt, want na de release van The Last of Us kwam nog de uitbreiding ‘Left Behind’ uit. Deze uitbreiding richt zich op twee verhalen, die elkaar afwisselen. Met in totaal zes hoofdstukken krijg je in drie hoofdstukken het stukje te spelen tussen de val van Joel en het verkrijgen van de antibiotica, waarbij het doel is om een EHBO-doos te vinden, zodat je de wond van Joel kan hechten. Het is een geinige aanvulling die vooral meer van hetzelfde biedt. De andere drie hoofdstukken zijn wat dat betreft interessanter, want tijdens het hoofdverhaal spreekt Ellie een keertje over ene Riley, een vriendin die ze verloren is. Met haar maak je kennis in de andere drie hoofdstukken van Left Behind en daarin kom je ook te weten hoe Ellie aan de beet op haar arm komt. Nu is Left Behind niet per se nodig voor de totale ervaring van het verhaal, maar het geeft wel een leuk extra stukje inzicht.