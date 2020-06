Oorspronkelijk gepland voor 4 juni, maar last-minute uitgesteld is het langverwachte moment nu eindelijk daar. Sony gaat om 22:00 uur een hoop over de games voor de PlayStation 5 vertellen en vanzelfsprekend krijgen we veel te zien.

De showcase zal ongeveer een uur duren en is in z’n geheel hieronder te volgen. Weet wel dat de kwaliteit van de stream niet optimaal is, Sony zal na afloop alle trailers en beelden in 4K met een hogere framerate apart op YouTube zetten.

Ook adviseert Sony om de showcase met een headset op te kijken, omdat er iets met het geluid gedaan wordt wat je op die manier veel beter kan ervaren. Vanzelfsprekend volgen we het hier op PSX-Sense live en al het nieuws zullen we ook gelijk apart publiceren.

Veel plezier!