Inmiddels gaan we richting half juni, maar toch kijken we ook nog even terug op de maand mei. Sony heeft via het PlayStation Blog weer bekendgemaakt wat de best lopende content van de vorige maand was. Hierin zien we bij downloadbare content en free-to-play games weinig verschil. Bij de best verkopende games is NBA 2K20 opvallend op de eerste plaats terechtgekomen, een titel die je niet zo snel in Europa bovenaan verwacht.

Voor de rest weinig bijzonderheden in die lijst, gezien het overgrote deel oude releases betreft. Bij de sectie PlayStation VR zien we wel een nieuwe release aan de top, alsook wat oude games terugkeren. Hieronder de vier verschillende overzichten op een rijtje.

PS4

NBA 2K20 EA Sports FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Grand Theft Auto V EA SPORTS UFC 3 Stranded Deep The Forest F1 2019 Assassin’s Creed: Origins eFootball PES 2020 SnowRunner Tekken 7 Minecraft Dungeons Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed IV: Black Flag The Witcher 3: Wild Hunt Far Cry 5 PayDay 2: Crimewave Edition Just Cause 4

PS VR

The Walking Dead: Saints & Sinners Beat Saber GORN Arizona Sunshine Job Simulator SUPERHOT VR L.A. Noire: The VR Case Files DOOM VFR Robinson: The Journey The Room VR: A Dark Matter

DLC

Fortnite – The Iris Pack Fortnite – Lava Legends Pack Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack Farming Simulator 19 – Mahindra Retriever DLC Apex Legends – Fortune’s Favor Bundle Mortal Kombat 11: Aftermath Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack The Division 2 – Warlords of New York – Expansion Farming Simulator 19 – CLAAS DOMINATOR 108 SL MAXI DLC

F2P