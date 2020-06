Eerder dit jaar kondigde Bandai Namco aan dat de volgende game in The Dark Pictures Anthology deze zomer zou verschijnen. Dat gaat niet langer door, want Supermassive Games heeft laten weten dat de game is uitgesteld naar het najaar.

De ontwikkelaar mikt op het najaar, maar wil geen garantie geven. De voornaamste reden voor het uitstel is simpel: de ontwikkelaars werken vanuit huis vanwege de coronapandemie en hoewel dat voortvarend gaat, blijkt men toch meer tijd nodig te hebben.

Hieronder de volledige verklaring van CEO Pete Samuels.