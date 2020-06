Eind 2017 verdwenen er opeens verschillende Transformers-games uit de PlayStation Store. Later bleek dat dit kwam doordat de licentieovereenkomst met Activision was verlopen. Bandai Namco heeft de licentie nu opgepikt en komt op 23 oktober met een nieuwe game op de proppen: Transformers Battlegrounds. Deze titel zal uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Er is direct een trailer van de game verschenen, maar er is verder niet heel veel informatie bekend. Transformers Battlegrounds wordt omschreven als een ‘tactical warfare adventure’, maar dat is een breed begrip. Afgaande op de video lijkt het er op dat het een strategy-titel is, aangezien er gebruik wordt gemaakt van een isometrisch perspectief.

Waarschijnlijk krijgen we snel te horen wat Transformers Battlegrounds precies inhoudt. Tot die tijd moet je het met de onderstaande trailer doen.