Tijdens seizoen 3 in Call of Duty: Warzone werd het mogelijk om de bunkers in de game te betreden. De meeste bunkers kun je binnenkomen als je daarvoor een toegangskaart heb die je via looten kan bemachtigen. De speciale bunker is die met nummer 11, waarvoor je veel stappen moet nemen.

Als je die bunker binnen weet te komen, dan levert je dat een blueprint op en nu kun je er sinds de start van het vierde seizoen ook een additioneel wapen vinden. Eerder lekte de minigun al, maar die was toen onbruikbaar. Dat is nu een ander verhaal, want de minigun die je in de bunker kan vinden is nu wel te gebruiken in gevechten.

Dit wapen kun je dus meenemen en is voorzien van 320 kogels, wat natuurlijk erg effectief kan zijn als middel om de laatste vijanden in de laatste cirkel overhoop te maaien. Ook is het mogelijk om het wapen met je mee te nemen in de helikopter, dus ondanks z’n omvang is het vrij mobiel.