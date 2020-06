Afgelopen februari was het feest voor Quantic Dream. Toen was het tien jaar geleden dat Heavy Rain op de markt verscheen voor de PlayStation 3. De ontwikkelaar wil dit heugelijke feit nu ook vieren met gamers en dat doen zij door het publiceren van een videoserie.

De eerste episode is onder dit bericht al te bekijken en gaat over waarom Heavy Rain tien jaar geleden zo’n baanbrekende titel was. Onder andere regisseur David Cage komt aan het woord en hij vertelt over waar de ontwikkelaar stond voor en na Heavy Rain. Wanneer de volgende episode beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend.