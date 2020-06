Wij zijn lang niet op de hoogte van alle mysteries die er te vinden zijn in de diepten van onze oceanen. Het diepe zeeleven is dan ook fascinerend en heeft al als inspiratie gediend voor diverse games. De prachtige game Abzû is er één van en Beyond Blue sluit zich nu bij dat rijtje aan. Beyond Blue is nu beschikbaar en daar hoort uiteraard een launch trailer bij.

De launch trailer toont diverse zeewezens en vertelt wat meer over het verhaal van de game. Jij staat in de schoenen van wetenschapper Mirai, die zoveel mogelijk te weten wil komen over het leven in de oceaan. Je kunt diverse levensvormen scannen om zo meer te weten te komen, wat de kern van de gameplay vormt.

Beyond Blue is in de PlayStation Store te vinden voor €16,99.