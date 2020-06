Observer is nu al enkele jaren oud en keert terug op de PlayStation 5 als Observer: System Redux. Deze psychologische horrorgame brengt een zeer sfeervolle versie van het jaar 2084 en het was origineel een prima game volgens onze review. Deze game is nu weer getoond en dat via het Summer of Gaming event van IGN.

Tijdens dit evenement was namelijk een uitgebreide gameplay demo van de game te zien. De gameplay wordt af en toe voorzien van wat commentaar en ook worden wat van de technische verbeteringen toegelicht. Zo is de belichting over het algemeen veel beter in deze remaster en de laadtijden zijn – dankzij de snelle SSD van de PS5 – veel korter. Observer: System Redux zal tot slot ook draaien op 60fps met een resolutie in 4K.

Hieronder kan je de uitgebreide demo bekijken die een goed beeld geeft van wat Observer: System Redux voor game is.