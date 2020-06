Spider-Man wist twee jaar geleden hoge ogen te gooien op de PlayStation 4. Het zal dan ook niemand verbazen dat Insomniac het PS5 evenement aanwendde om de eerste beelden te laten zien van het vanzelfsprekende vervolg. De game heet Spider-Man: Miles Morales en focust op de titulaire spinnenman, die in de eerste game zijn krachten kreeg.

Het ziet er dus naar uit dat we dit keer de mantel van Peter Parker inwisselen voor die van Miles Morales. De bijbehorende trailer was alvast gepast spectaculair en belooft dat we de game in het najaar van 2020 mogen verwachten. Of de game een launchtitel voor de PS5 wordt, valt nog af te wachten… al schatten we die kans behoorlijk hoog in.