Sony opende de PlayStation 5 showcase vanavond met een bekende titel van Rockstar: Grand Theft Auto V. Deze titel – die van oorsprong op de PlayStation 3 uitkwam – zal volgend jaar naar de PlayStation 5 komen. Hierbij geeft de trailer aan dat de game is geoptimaliseerd en verder uitgebreid. Wat we hier precies van moeten verwachten, vooral dat laatste, is niet helemaal duidelijk.

De release van de singleplayer zal in 2021 volgen, GTA Online zal echter vanaf de release van de PlayStation 5 beschikbaar zijn. Spelers van de game op de PlayStation 4 krijgen vanaf nu tot aan de release van de game op de PS5 maandelijks een extra van 1 miljoen GTA$.