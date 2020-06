Gran Turismo Sport dateert uit 2017, maar kortgeleden werd er een nieuwe trademark voor Gran Turismo ingediend. Dit wekte de indruk dat er een nieuw deel in de franchise aan zat te komen en dat de aankondiging aanstaande was, gezien het al even bekend is dat Polyphony Digital aan een nieuw deel werkt.

Dit nieuwe deel is Gran Turismo 7 en die zal op de next-gen console verschijnen. De aankondiging ging gepaard met een boel gameplay, die je hieronder kunt zien en er zijn ook wat beelden te zijn van een soort sociale hub. Hieronder kan je de reveal trailer bekijken van Gran Turismo 7. Een releasedatum is nog niet bekend.