Tijdens het PlayStation 5 onthullingsevenement zagen we de terugkomst van twee van onze favoriete PlayStationhelden: Ratchet & Clank.

Het is intussen al geleden van 2016 dat we het vrolijke duo nog aan het werk zagen, maar het lange wachten loont. Ratchet & Clank: Rift Apart komt uit op de PS5, maar een specifieke releasedatum is momenteel nog niet geweten.

Hieronder kan je zowel de aankondigingstrailer bekijken, alsook een eerste blik op de actievolle gameplay die we van de franchise gewend zijn.