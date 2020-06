Eerdere geruchten wezen al op een exclusieve PlayStation 5 game die in de maak zou zijn bij de Finse ontwikkelaar Housemarque. Dit blijkt inderdaad te kloppen, want tijdens de PlayStation 5 showcase hebben ze samen met Sony PlayStation de game Returnal aangekondigd.

Deze titel lijkt verschillende werelden en illusies met elkaar te combineren en dat levert een interessant beeld op dat je in de trailer hieronder kan bekijken. Veel is er verder nog niet over de game bekend, maar check de trailer zeker even hieronder.