Square Enix presenteerde ons met trots de eerste game van hun nieuwe studio Luminous Productions tijdens het PlayStation 5 evenement: maak kennis met Project Athia. De game heeft nog niet bijster veel details gekregen en is dus nog wat in duisternis gehuld. Ons wordt wel een spannend, verhaalgericht avontuur beloofd dat volledig gebruik zal maken van de kracht van de PS5. De game is dan ook exclusief voor deze console gemaakt.

De eerste trailer kan je hieronder alvast bekijken.