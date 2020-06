Tijdens het PS5 event kondigde men een gloednieuwe IP aan genaamd Kena: Bridge of Spirts. Deze kleurrijke game is gebaseerd op de Japanse cultuur en mythologie en zal je tal van geesten, demonen en allerlei andere wezens op je pad tegenkomen. Deze game wordt ontwikkeld door het kleine Ember Lab, maar ziet de gamer er erg ambitieus uit.

Jij beschikt over magische krachten die je moet proberen te beheersen. Alleen dan kan jij de wereld redden van het naderende onheil. Kena: Bridge of Sprits ziet er erg goed uit en heeft een indrukwekkende art design en grafische pracht. Kortom, check zeker even de beelden hieronder!