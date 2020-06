De enthousiaste Ikumi Nakamura mag dan misschien het team achter de game verlaten hebben, toch gaat het leven van GhostWire: Tokyo door en de game blijft kennelijk steeds vreemder en vreemder worden. Dit wordt bewezen aan de hand van de nieuwste trailer die deze avond in première ging. De game schotelt ons een beeld voor van Tokyo zoals we het nog nooit eerder zagen: vreemde mannen met maskers, sci-fi superkrachten en nog veel meer staan ons op te wachten in deze erg unieke titel.

De nieuwste trailer kan je hieronder bekijken, de game zelf komt uit in de loop van 2021.