Godfall verschijnt eind dit jaar voor de PlayStation 5 en Sony hoopt dat de game potten zal breken. Vandaag kregen we een uitgebreide gameplaytrailer te zien op het PS5-evenement en wij zien alvast heel wat redenen tot optimisme. Het hakken en slashen komt behoorlijk indrukwekkend over en straalt een overduidelijke Soulsborne vibe uit. Het zou dus best eens kunnen dat deze titel de volgende grote winnaar wordt voor Sony.