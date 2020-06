Bij de launch van de PS4 konden we kennis maken met de schattige ASTRO bots in de Playroom. Deze game werkte in combinatie met de PS Camera en kon je allerlei kleine games doen met deze iconische figuurtjes. Deze wezentjes keren terug op de PS5 en zal deze game direct beschikbaar zijn op de next-gen console.

In Astro’s Playroom krijg je een volwaardige platformer aangeboden en hebben de Astro Bots het erg naar hun plezier in de onderstaande trailer. Jij zal allerlei gevaren op je pad tegenkomen evenals diverse boss battles, platform uitdagingen en afwisselende gebieden. Mocht je dus verlegen zitten om games bij de PS5; Astro’s Playroom is direct beschikbaar.

Hieronder kan je de trailer van Astro’s Playroom bekijken.