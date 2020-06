We hebben al een aantal titels voorbij zien komen deze avond en is er voor ieder wel wat te vinden. De zojuist aangekondigde Bugsnax is echter van andere koek en is erg bizar om te zien. Zo zien we pratende aardbeien, een Britse walrus en nog meer voorbij komen. Deze platform game is in ieder geval erg kleurrijk zoals je kunt zien.

Wat het plot precies gaat zijn is nog onduidelijk. De makers van Octodad zijn verantwoordelijk voor Bugsnax dus je mag wat bizarre taferelen verwachten. Een oververmoeide burgemeester heeft het moeilijk om deze stad veilig te houden en lijkt het erop dat je alle losgelaten snacks moet zien te vangen. Woorden komen tekort om deze titel te omschrijven en zegt de trailer genoeg over de bizarre Bugsnax.

Bugsnax staat gepland voor dit najaar.