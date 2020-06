Na een hele hoop geruchten en online speculatie is de officiële aankondiging dan eindelijk daar: Demon’s Souls, de eerste “Souls-game” van FromSoftware, komt terug in remake-vorm voor de PS5. De originele Demon’s Souls dateert inmiddels al uit 2009 en wist met de daaropvolgende Dark Souls-games een heel nieuw genre van games te vormen.

Een concrete releasedatum is nog niet aangekondigd, maar een eerste trailer is wel al gegeven en we moeten toegeven: het ziet er verdomd fantastisch uit. We kunnen alleszins niet wachten om opnieuw te sterven en te sterven en te sterven…