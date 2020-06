Sony heeft zojuist de PlayStation 5 onthuld en dat deden ze met een uitgebreide blik op de console. Het ontwerp is daarmee bekend en tevens kondigde Sony twee varianten aan. Een PlayStation 5 met Blu-ray disc en een ‘Digital Edition’, die wat smaller is. Die kent geen Blu-ray drive, wat natuurlijk interessant is voor games die games enkel nog digitaal willen aanschaffen.

Naar verwachting zullen er later nog veel foto’s worden vrijgegeven en die zullen we uiteraard ook hier op PSX-Sense delen.