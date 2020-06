Arkane heeft vanavond een gloednieuwe trailer laten zien van Deathloop. Deze game plaatst je als speler in de schoenen van Colt, een man met een uniek probleem. Elke ochtend wanneer je wakker wordt zit je in een vaste loop waarbij je anderen moet slachten op een eiland. Om deze loop te doorbreken zul je acht man moeten doden en dit moet je voor middernacht doen.

Door te oefenen word je er steeds handiger in en dan kan je uit de loop komen, om vervolgens een nieuwe loop te ontdekken. De gameplay moedigt je aan om creatief te zijn, zodat je uit de hel kan ontsnappen waardoor je niet langer telkens doodgaat. Interessant aan de game is dat het een verhaalgedreven first-person shooter is met een multiplayer aspect.

Andere spelers kunnen jouw wereld namelijk binnenstappen in de rol van Julianna, een rivaliserende huurmoordenaar die als doel heeft de loop juist te beschermen. Dit kan ze doen door Colt te doden, dus die twee personages komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De multiplayer is overigens volledig optioneel, mocht je dat niet zien zitten.

Deathloop is specifiek voor de PlayStation 5 ontworpen en zal exclusief op die console uitkomen. Dat betekent vooralsnog geen Xbox Series X of current-gen release. Hieronder de trailer van Deathloop en de release staat voor dit najaar gepland.