Er zijn al verschillende games uitgekomen waarin je speelt als een dier, maar een zwerfkat is nagenoeg nog niet voorbij gekomen. Daar komt volgend jaar verandering in, want dan komt Stray uit voor de PlayStation 5.

Stray werd al een aantal jaar geleden voorzichtig geteast, want toen liet BlueTwelve Studio een aantal gifs zien van een concept, dat de naam ‘HK_project’ kreeg. De ontwikkelaar heeft dit concept langzaam aan uitgewerkt en dat heeft uiteindelijk Stray opgeleverd.

In de game kom je terecht in een futuristische stad, die je tot hoog op de daken kunt onderzoeken. Rustige momenten waarin je de stad verkent worden afgewisseld met puzzels en actie-gedeeltes.

Wat het voorlopige resultaat is van de vele jaren werk kan je hieronder zien in een teaser trailer. Deze geeft je een idee wat je van Stray kunt verwachten.